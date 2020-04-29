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'ta pazar alanındaki kalabalık eski günleri aratmadı

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında bir dizi tedbirler hayata geçirilmişti... Ancak alınan önlemleri bazı vatandaşların hiçe saydığı görülüyor. Günlerdir 'Evde Kal', 'Sosyal mesafeni koru' çağrıları yapılmasına rağmen bugün 'ta kurulan pazardaki yoğunluk eski günlerden farklı değildi. Pazara gelenler maske taksa da kimse sosyal mesafeye uymadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:27 ABONE OL
Esenyurt'ta pazar alanındaki kalabalık eski günleri aratmadı

Esenyurt'ta kurulan bir semt pazarındaki insan yoğunluğu şaşkınlık oluşturdu. Yoğunluğu görenler, "iğne atsan yere düşmez" yorumunda bulundu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yeni tip korona virüs dolayı ile yarından itibaren 3 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar pazarlara akın etti. Esenyurt'ta kurulan pazardaki insan yoğunluğu göz korkuttu. Pazarda yer yer insanların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Pazar tezgahları yoğunluk sebebiyle kısa sürede boşalırken, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri de sık sık vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazara giren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından pazardan çıkartıldı.

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Esenyurt'ta pazar alanındaki kalabalık eski günleri aratmadı
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