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Eşini tornavidayla yaralayan eşten şoke eden paylaşım!

Mersin'de tüyler ürperten olay! Boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi 11 yerinden tornavidayla yaralayan Hakan G., daha sonra sosyal medyadan dehşete düşüren bir paylaşım yaptı. Cani eş, sosyal medya hesabından eşini kastederek "Seni kurşuna dizeceğim" yazdı.yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan Hakan G. kaçtı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:36 ABONE OL
Eşini tornavidayla yaralayan eşten şoke eden paylaşım!

Mersin'de, Hakan G. (42) boşanmak isteyen eşi Emel G.'yi (33) 11 yerinden tornavidayla yaraladı. Emel G., hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından, "Seni kurşuna dizeceğim" paylaşımı yaptı.

Olay, dün gece, Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi 76005 Sokak'ta yaşandı. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunan Hakan G., boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye tornavidayla saldırdı. Vücudunun 11 yerinden darbe alan ve ağır yaralanan Emel G., Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan G., ise kaçtı.

'SENİ KURŞUNA DİZECEĞİM'

Polisin her yerde aradığı Hakan G., hastanede ölüm kalım savaşı veren eşini, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ölümle tehdit etti. Koca, paylaşımında şunları yazdı:

"Layığını buldun Emel. Torbacıların sermayesi yaptın kendini. 5 senedir aldım seni, hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım karım yaptım. Nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp, rızkını getiriyordum. Senin mutluluğun için. Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim."

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Eşini tornavidayla yaralayan eşten şoke eden paylaşım!
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