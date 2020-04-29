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maaşı 29 Nisan yatan iller sorgulama ekranı! (maaşı) hangi illere yattı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay il il yatırılan maaşı Nisan ayının son günlerinde yine araştırılmaya başlanan konular arasındaki yerini aldı. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Buna göre Peki, 28 Nisan hangileri? İşte, Nisan ayı evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 09:09 ABONE OL
Evde bakım maaşı 29 Nisan yatan iller sorgulama ekranı! Evde bakım parası maaşı hangi illere yattı?

Devlet tarafından evinde yaşlı ve engelli kişilere bakan, ihtiyaç sahibi kişilere verilen maaşı yatan iller gün içerisinde sorgulanmaya başladı. Nisan ayının son günlerini yaşarken bakım parasının yattığı iller sorgulanıyor. E devlet sistemi üzerinden alınan birçok hizmetten biri olan evde bakım maaşı sorgulama işleminizi bu sistem üzerinden sorgulayabilmek mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarını öğrenmek mümkün. Bilindiği üzere ödemeler kurum tarafından il il yapılıyor. Peki 29 Nisan 2020 hangileri, Evde bakım aylığı, parası yattı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı sorgulanmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından bakıma muhtaç yaşlıların ya da ihtiyaç sahiplerinin ailelerinin yanından ayrılmamaları için destek amaçlı verilen evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Konuya dair tüm bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı 29 Nisan yatan iller sorgulama ekranı! Evde bakım parası (maaşı) hangi illere yattı?
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