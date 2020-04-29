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Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu: Yanlış saymışım...

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu taşıma araçlarına yolcu kısıtlaması getirilmişti. 'da da otobüs, minibüs ve taksilere yapılan denetimler devam ediyor. Maltepe'de fazla yolcu aldığı belirlenen minibüsün şoförü kendini "Fazla yolcu aldığımı fark etmedim" diyerek savundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:10 ABONE OL
Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu: Yanlış saymışım...

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde bir minibüs şoförüne ceza kesildi. Minibüste taşıdığı kişi sayısının sekiz sandığını söyleyen minibüs şoförü, sınırı aştığını fark etmediğini ifade etti. Kendini savunmaya çalışan şoför ceza yemekten kaçamadı.

"YANLIŞ SAYMIŞIM..."

Maltepe'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından denetimler yapılmaya devam ediyor. Bir minibüste denetim yapan polis ekipleri kapasitenin üzerinde yolcu olduğunu gördü. Minibüste yolcuların yan yana oturduğu tespit edildi. Yolcu sayısın yanlış saydığını iddia eden minibüs şoförü, "Ben 8 kişi var biliyordum. Meğer dokuz kişi varmış" dedi.

Minibüs şoförüne Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Uygulamalarda minibüsü kontrol edilen bir şoför ise uygulamaların sürekli devam etmesi gerektiğini ve şoförlerin kurallara uyarak korona virüsünün sonlanmasına yardımcı olmalarını belirtti.
Öte yandan toplu taşıma trafik denetlemeleri drone ile havadan görüntülendi.

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Fazla yolcu alan minibüs şoförü kendini böyle savundu: Yanlış saymışım...
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