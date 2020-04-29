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Gelibolu’da zehir tacirlerine operasyon

Son dakika gelen bilgilere göre ’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 15:29 ABONE OL
Gelibolu’da zehir tacirlerine operasyon
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Nisan Salı günü Gelibolu İlçesi Evreşe beldesinde önleyici kolluk devriyesi uygulamasında bir şüpheli aracı durdurarak araç ve iki şahıs üzerinde narkotik köpeği Roket ile birlikte yaptıkları aramada 10 gram Sentetik Kannabinoid (Bozai) maddesi ele geçirildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Gelibolu Başsavcılığı tarafından 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak (TCK Md.191)' suçundan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı. Şahıslardan S.S.'nin Ceza İnfaz Yasasından yararlanarak açık cezaevinden tahliye olduğu, 14 gün Keşan'da bulunan evinden çıkmamasına ilişkin yapılan tebligata uymadığı için ayrıca hakkında Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten idari işlem yapıldı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, A.K ve S.S. isimli şahıslardan kan, kıl, idrar ve tükürük örnekleri alınarak serbest bırakıldı.
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Gelibolu’da zehir tacirlerine operasyon
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