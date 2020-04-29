Gizemli hayırsever 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Kastamonu'da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı. Gizemli hayırsever, yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi. Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına uğrayan vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Bakkal sahibi İsmail İmancıoğlu, "Bazılarının durumları yoktu. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diyorlardı, bana karşı mahcup duruma düşüyorlardı. Allah razı olsun onların da borcu kapandı. Ben de bu sayede ramazan ayında dükkanıma mal alma imkanı buldum, rahatladım. Borçlarının kapandığından dolayı müşterilerim de rahatladı. Allah böyle kişileri başımızdan eksik etmesin" dedi.