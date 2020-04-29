Hayırseverler bakkallardaki veresiye borçlarını kapatıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir fırın ve üç bakkalın veresiye defterindeki 14 bin liralık borç hayırsever işadamları tarafından ödendi. Osmanlı döneminde zenginlerin bakkallara ait zimem (veresiye) defterini alarak tüm borçlarını sıfırladığı yardımlaşma ve dayanışma kültürü Silopi'de yaşatılıyor. Ramazan ayı münasebetiyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve üyeleri Konutlar, Nuh ve Başak mahallesindeki bakkallar ile Yenişehir mahallesindeki bir fırına rastgele girerek veresiye defterlerindeki toplam 14 bin liralık borcu ödedi. Girdikleri fırın ve bakkalda, borçları ödeyip, borç defterini işyeri sahibinden alan Bilin, hem işyeri sahibini hem de borcu olan mahalle halkını sevindirdi. Başak mahallesinde bakkal işleten Gülşah Murtoğan, "Borcunu ödeyemeyen birçok müşterilerimiz vardı. Sağ olsunlar hepsini ödediler. Teşekkür ediyoruz" derken, Konutlar Mahallesinde bakkal işleten Yunus Birman ise "Bu zorlu dönemde halkımıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Allah ne dileği varsa gerçekleştirir inşallah" diye konuştu.MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, "MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan tarafından başlatılan zimem (veresiye) defteri uygulamasıyla yardımlaşma ve dayanışma kampanyasına üyelerimiz ile beraber destek vermek istedik" dedi. Öte yandan, MÜSİAD Şırnak tarafından ilçede daha önceden tespiti yapılan ihtiyaç sahibi alilelerin oturduğu 265 haneye Silopi Kaymakamlığı Sosyal Vefa Destek grupları ile beraber gıda kolisi dağıtıldı.