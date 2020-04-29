Hıdırellaz ayın kaçında? 2020 Hıdırellez bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu halkının her yıl baharın gelişini kutladığı 2020 Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Bu tarihte her yıl birçok yerde ateşler yakıyor, etkinlik ve eğlenceler düzenliyor bahar mevsiminin gelişini ise yapılan bazı gelenekler ile kutluyordu. Anadolu coğrafyasının önemli bir geleneği haline gelmiş olan bu tarihte önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizdeki salgın neticesinde etkinlikler düzenlenemese de birçok kişi internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez hangi tarihte? İşte detaylar…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Baharın gelişini müjdeleyen ve geleneksel bir bayram olarak kutlanan bu tarihte her yıl dilekler tutulur, ateşler yakılır ve gelenek devam ettiriliyordu. Ancak bu yıl bilindiği üzere salgın nedeniyle; kişilerin toplu alanlarda durması büyük tehlike arz ediyor. Peki, 2020 Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte?

İşte detaylar!