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Hıdırellaz ayın kaçında? bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu'da baharın gelişini kutlamak için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Bu kutlamada kişiler Hızır ve İlyas peygamberlerinin bir araya geldiği inanışına sahip. Her yıl ateş yakılarak kutlanan ve çeşitli organizasyonlara sahne olan bu tarihte ülkemizde bulunan salgın neticesinde önceki yıllarda olduğu gibi herhangi bir etkinlik düzenlenmese de Anadolu halkı baharın gelişini kutlamak için gün sayıyor. Bununla beraber; ne zaman, ayın kaçında? sorusu arama motorlarından sorgulanıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman? İşte bu yıl baharın gelişinin kutlanacağı o tarih!

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:00 ABONE OL
Hıdırellaz ayın kaçında? 2020 Hıdırellez bayramı ne zaman, hangi tarihte?

Anadolu halkının her yıl baharın gelişini kutladığı ne zaman, hangi tarihte? Sorusu internet üzerinden araştırılmaya başladı. Bu tarihte her yıl birçok yerde ateşler yakıyor, etkinlik ve eğlenceler düzenliyor bahar mevsiminin gelişini ise yapılan bazı gelenekler ile kutluyordu. Anadolu coğrafyasının önemli bir geleneği haline gelmiş olan bu tarihte önceki yıllarda olduğu gibi ülkemizdeki salgın neticesinde etkinlikler düzenlenemese de birçok kişi internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez hangi tarihte? İşte detaylar…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Baharın gelişini müjdeleyen ve geleneksel bir bayram olarak kutlanan bu tarihte her yıl dilekler tutulur, ateşler yakılır ve gelenek devam ettiriliyordu. Ancak bu yıl bilindiği üzere salgın nedeniyle; kişilerin toplu alanlarda durması büyük tehlike arz ediyor. Peki, 2020 Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte?

İşte detaylar!

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Hıdırellaz ayın kaçında? 2020 Hıdırellez bayramı ne zaman, hangi tarihte?
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