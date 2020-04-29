Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hırsızlık şüphelisini döven iş yeri çalışanı: Şiddete karşıyım ama kendimi kaybettim

Hırsızlık şüphelisini döven iş yeri çalışanı: Şiddete karşıyım ama kendimi kaybettim

'in Konak ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanının önündeki motosikleti çalmaya çalışan kişiyi yakalayıp, döven , "Şiddete kesinlikle hayır ama insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:52 ABONE OL
Hırsızlık şüphelisini döven iş yeri çalışanı: Şiddete karşıyım ama kendimi kaybettim

Olay, 23 Nisan'da Basmane semtindeki bir eğlence mekanının önünde yaşandı. Kapüşonlu bir kişi, eğlence mekanı önündeki motosikleti çalıştırarak, çalmak istedi. Başarılı olamayınca uzaklaşan şüpheli bir süre sonra geri gelip, motosikleti iterek götürmeye çalıştı. Eğlence mekanı çalışanı Çağdaş Kırkboğa da fark ettiği hırsızı yakalayarak, dövdü.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hırsızlık şüphelisi, Kırkboğa tarafından yakalanarak dövülüyor. Duruma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından dönen polis ekipleri müdahale ediyor. Gözaltına alınan adı açıklanmayan şüphelinin, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıktı. Çağdaş Kırkboğa yaşanan olayı şöyle anlattı.

"İçeride oturuyordum, bir anda motosikletten gelen sesi duydum. Sesin üzerine dışarı fırladım. Motosikletle uğraşan kişiyi kovalayıp, yakaladım. Şiddete kesinlikle hayır ama insan kendini otomatik olarak kaybediyor, yapabilecek bir şey kalmıyor. O bunu yapmasaydı ben de ona vurmasaydım daha iyi olurdu. Kendisinin dünya kadar sabıkası varmış, aranıyormuş. Şikayetçi olmadık. Allah'ından bulsun dedik. Ancak, kendisi pişman olmuş gibi değildi. Zaten pişkinliğini gördükçe insan daha fazla sinirleniyor. Virüs nedeniyle hizmet verilmediği için burayı boş sanıyorlar ama mekanın bakımı için bazı personeller burada."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık şüphelisini döven iş yeri çalışanı: Şiddete karşıyım ama kendimi kaybettim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA