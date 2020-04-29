İncelek tatlısı iftar sofralarını süslüyor

Coğrafi işaret belgesiyle geçen yıl tescillenen Aksaray'ın İncelek tatlısı, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Adını yufkaların çok ince açılmasından alan tatlı, kargo ile Türkiye'nin pek çok yerine ve Aksaraylıların yoğun olarak yaşadığı bazı Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. İşletmeci Derya Akay: "Günlük 8-10 tepsi rahat yapıyoruz. Ayrıca yufkalarına da müşterilerimizden yoğun talep var. Sadece Aksaray'dan değil, ülkemizden ve yurt dışından müşterilerimiz istiyor" dedi.