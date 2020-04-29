Irrfan Khan kimdir? Bollywood yıldızı Irrfan Khan kaç yaşında, nereli, neden öldü? İşte detaylar...

Bollywood'un yıldız isimlerinden Irrfan Khan bir süredir tedavi altında olduğu hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında Milyoner ve Jurassic Park gibi filmlerde yer alan ünlü oyuncu Irrfan Khan'a ilişkin detaylar merak edilerek Irrfan Khan kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü? sorularıyla arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Irrfan Khan, kaç yaşında, nereli, neden öldü merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte Irrfan Khan ilişkin tüm bilgiler…

IRRFAN KHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEDEN ÖLDÜ?

Irrfan Khan, sadece Irrfan olarak da bilinir, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmaları, İngiliz filmleri ve Hollywood'daki çalışmaları ile tanınan bir Hintli film oyuncusu.

İşte diğer bilgiler...