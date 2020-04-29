İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi 29 Nisan 2020 BEDAŞ ve AYEDAŞ! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da belirli ilçelerde 29 Nisan 2020 Çarşamba günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programını resmi internet sitesinden kamuoyuna açıkladı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak duyurulan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 29 Nisan İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 NİSAN

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BELEDİYE, BERKAY, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KÖPRÜLÜ, MÜDEBBİR, MÜLK, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TOROS, TÜRKER, YENİBAYIR, YILDIZTEPE, ZÜLAL, ÖNCÜ, ÖZHAN, ÖZTUNA, İNCE, ŞAHİKA sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah MİLLİ EGEMENLİK sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah CİHANGÜL, ERDEMİR, OSMANGAZİ, PAK, SİMA, ÜRGÜP sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk / KARAYOLLARI mah 561/2. sk 01:00-01:30 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446412)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BELEDİYE, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MÜDEBBİR, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TOROS, YILDIZTEPE, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk 11:00-12:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446413)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HARAÇÇI mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / KARADENİZ mah sk / MEVLANA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah sk 05:00-06:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450044)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2487., 2492., 2493., 2494., 2495., 2500., 2501., 2538., 2540., 2541., 2543., 2544., 2545., 2546., 2547., 2548., 2549., GAZİ MUSTAFA KEMAL, HACI BOSTAN, KÜLTÜR, KÜÇÜK HALKALI, MİLLET, SOĞUKSU, İNÖNÜ, ŞEHİT ERTUĞRUL, ŞEHİT HÜSEYİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449943)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 67. sk 00:00-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449035)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLEK 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446728)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah YEŞİLLİK, İLGİLİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449677)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ- TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450263)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1051., 1052., 1055., 1056., 1058., 1059. sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449090)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2116., 2118., 2120., 2131., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 2131., 2133., 2135. sk 17:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448106)

- İSTANBUL ESENYURT ilce SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1596., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., 1612., 1613., 1614., 1615., 1616., 1617., 1620., 1626., 1631., 1633., UĞUR MUMCU sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2447700)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448724)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKÇAY, ASUDE, BAHTİYAR, DARGIN, DEVELİ, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KAĞITHANE, KUBAN, MERMERCİLER, NİHAN, ONARIM, REHA, SADABAD, SEDA, UĞUR, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk / ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, CENDERE sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449777)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SEVİM, VATAN sk / MERKEZ mah CEYLAN sk / SEYRANTEPE mah AKSEV, ALADAĞ, ALTINBAŞAK, ASAF, BAŞKIR, BÜLBÜL, BİNNUR, CAN, CANSIZ, CEFAKAR, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DENİZCİ, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, EFENDİ, KADEM, KAĞITHANE BARBAROS, KEKLİK, KUĞU, LADİN, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SIRMALI, SOYLU, SİTE, TURNA, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇAVDAR, ÇAYKARA, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLA, ÇEKİMSER, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇINARLI, ÇIĞIR, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, ÜZÜMBAĞI, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU, ŞADIRVAN sk / SULTAN SELİM mah BESTEKAR, BULUT, BUYRUK, BUĞU, KAĞITHANE BARBAROS, ÖZVERİ sk / TELSİZLER mah BENEK sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449782)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARIŞ, 1.BEGONYA, 1.KASIMPATI, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ZÜMRÜT, 1.ÇİĞDEM, 2.MENEKŞE, 2.PAPATYA, ALTINER, FATİH, KARDELEN, MELİKE, ORHANGAZİ, PEMBEGÜL, ZEYNEBİYE, ÇİFTLİK ÇIKMAZI sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450014)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ZEYNEBİYE sk 05:00-09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450015)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, CENK, NURİPAŞA, ÇAMLIK KORU sk 05:00-08:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449061)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 200., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2090., 2159., 2165., 3114., MUSTAFA ÖZTÜRK sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2446767)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE sk / TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, OSMAN F. SEDEN, ŞAKAYIK sk 17:30-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450709)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, KODAMAN, ŞAİR NİGAR sk 16:00-17:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2450704)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AKSEL, AKÇİN, BAHAR, EBABİL, EVLİYA, FEZA, GÜNEŞ, KARANFİL, KASIMPATI, KIR, LALE, LAVANTA, MESCİT, MEVSİM, OKUL YOLU, PETEK, SELAM, YAYLA, ZEYBEK, ŞEN sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2448164)

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 29 NİSAN

AYEDAŞ'IN resmi internet sitesinde İstanbul'un Anadolu Yakası için bir kesinti programı görülmemekle beraber, şu uyarı yer almaktadır:

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

EVİMDE ELEKTRİK YOK, NE YAPMALIYIM?

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.