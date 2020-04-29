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ketesine yoğun ilgi var

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Kars ketesine yoğun ilgi var
Türkiye'nin farklı illerine gönderilen ve Kars'ın yöresel lezzetlerinden olan kete, sahur sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Yöresel ürünler yapan işletmeler de özellikle ramazanda keteye olan yoğun ilgiden dolayı siparişleri yetiştirme çalışıyor. Yöresel ürünler satan vatandaşlardan Dilşah Uluak, 5 yıldan beri yöresel ürünleri yaparak müşterilere sunduklarını söyledi. Kars ketesinin Türkiye'nin bir çok yerinden ilgi gördüğünü anlatan Uluak, "Keteleri sarı yağla yapıyoruz ondan dolayı sahurda daha tok tutuyor bundan dolayı talep daha çok oluyor. Ramazanda gündüz yaptığım tüm keteleri satıyorum elimde hiç kalmıyor. Türkiye'nin her yerinden kete isteyenler oluyor, İstanbul'a, Ankara'ya diğer illere kete gönderiyoruz" dedi.
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Kars ketesine yoğun ilgi var
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