‘Keş Kardeşler’e iftarda suçüstü

İstanbul polisi, suç dünyasında "Keş Kardeşler" olarak adlandırılan iki uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. İddialara göre, O.A. (25) ve C.Ö. (25) adlı iki şüpheli, ramazan ayının başlamasıyla birlikte dikkat çekmemek ve polislere yakalanmamak için iftar saatlerinde araçlarıyla uyuşturucu madde satmaya başladı. Polisler iki şüpheliyi fiziki olarak takibe aldı. İki şüpheli; önceki gün Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yine saat 20.00 sıralarında uyuşturucu madde satışı yaparken bazı sivil polisler tarafından takip edildiklerini fark etti ve kaçmaya başladı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları saptanan iki şüpheliyle polisler arasında araçla kovalamaca yaşandı.İki şüpheli, uyuşturucu madde satışı yaptıkları araçlarıyla Esenyurt'a kadar kaçtı. O.A. ve C.Ö. isimli iki uyuşturucu satıcısı, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin arabasında yapılan aramalarda, 25 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 22.44 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve piyasaya sürecekleri uyuşturucu maddelerin tartımında kullandıkları bir hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen üç cep telefonuna ve üç sim karta da el konuldu. Tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alınan iki şüpheli, daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.