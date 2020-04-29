Kocaeli'de corona tedbirlerine uymayanlara para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından uygulanmasına ilişkin kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.



3 BİN 840 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Bu kapsamda 1700 iş yeri ve 3 bin 840 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde "karantina" kuralını ihlal eden 33 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye, "sosyal mesafe" kuralına riayet etmeyen 58 kişiye, seyahat izni olmadan yolculuk yapan 10 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 8 aranan kişi yakalandı, izin verilen çalışma saatlerine uymayan iki iş yerine de idari para cezası kesildi.