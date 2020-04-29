Kovid-19 kardeşliği

Milli paralimpik tenisçi Büşra Ün, antrenman için geldiği İzmir'de koronavirüs tedbirleri nedeniyle ülkesi Fas'a dönemeyen sporcu arkadaşı Najwa Awane'yi 1.5 aydır evinde misafir ediyor. Ün "Daha önce birlikte oynadığım Najwa ile İsviçre ve İtalya'daki turnuvalara katılmak için antrenman yapıyorduk. Tam ülkesine dönmek üzereyken bu kez de Fas'a uçuşlar iptal edildi" dedi. Kendisi gibi paralimpik tenisçi olan Najwa'nın doğum günü için birkaç gün önce evde pasta kestiklerini söyleyen Ün "Kimi zaman bahçede kimi zaman da evde antrenman yapmaya çalışıyoruz. Bazen evde cama çerçeveye zarar versek de fedakâr annem bu durumumuza alıştı. Annem ile babam, Najwa'ya öz kızları gibi davranıyor. Najwa'nın annesinin her görüntülü konuşmada gözleri doluyor ve bize teşekkür ediyor. Borçlu hissetmeleri beni üzüyor. Kendisi tanrı misafiri olarak evimize bereket getirdi" diye konuştu. Faslı sporcu Najwa Awane ise, "Büşra'yla hem spor yapıyoruz hem sohbet ediyoruz. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak kendi branşında mücadele eden ilk Türk kadın sporcu olan Büşra Ün'ün hedefinde koronavirüs nedeniyle ertelenen Tokyo olimpiyatları var. Tokyo'daki paralimpik kategorideki oyunlara katılmak için sıralamada 3 basamak daha yükselmesi gerektiğini söyleyen Ün "Tam yaklaşmışken olimpiyatların ertelenmesi beni biraz üzdü ama bunda da hayır vardır. Karantina günlerinde bir yandan yüksek lisans makaleleri yazıp bir yandan da daha önce yaptığım maçların görüntülerini izliyorum. Yeni sezona daha dinç gireceğimi umuyorum. Bir an önce kortlara dönmek istiyorum. Ben güzel günlerin yaklaştığına inanıyorum. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık diliyorum ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız." dedi.