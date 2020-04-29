Marc Anthony kimdir? 2020 Survivor ile gündeme gelen Marc Anthony kaç yaşında, nereli?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde ödül olarak yarışmacılara sunulan lüks evin ünlü şarkıcı Marc Anyhony'e ait olduğu iddia edildi. Bu gelişme sonrası televizyon izleyicileri arama motorlarında Marc Anthony kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla araştırmalarını yoğunlaştırdı. Marc Anthony kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizden tüm detaylara ulaşabilirler. İşte tüm merak edilenler…

MARC ANTHONY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?



Marco Antonio Muñiz Ruiz adıyla 16 Eylül 1968'de doğan Marc Anthony, özellikle Latin Amerika başta olmak üzere tüm dünyada salsa müzikleriyle adını duyurmuş Porto Rikolu şarkıcı ve söz yazarıdır.

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