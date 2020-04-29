1 Mayıs'ta marketler açık mı? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık?

Market çalışma saatleri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle il ve ilçelerdeki tüm marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana gelmişti. Öte yandan 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının yapılacağının ardından vatandaşlar internet üzerinden "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?", "Marketler kaça kadar açık?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak olan market çalışma saatleri neler? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? İşte 2020 market çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

Market çalışma saatleri sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 1 Mayıs'ta marketler açık mı?

İşte yanıtı!