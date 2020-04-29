Maşallah Safiye nineye!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 99 yaşındaki Safiye Dağdelen 10, 44 yaşındaki Ercan Yalçın 25 günlük koronavirüs tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Hastane çalışanları, "Resmi yaşı 99 gösteriyor ama 110 yaşında olduğunu söylüyor teyzemiz" dedi.Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda geçirdiği 32 günün 17'sinde solunum cihazına bağlı kalan 61 yaşındaki hasta taburcu olurken "Sanki mezara gittim, geldim" dedi.Antalya Serik'te TIR şoförü Özgür Öz (31), Serik Devlet Hastanesi'nde gördüğü 14 günlük tedavinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.Burdur Bucak'ta devlet hastanesinde 56 yaşındaki kadın hasta, Yozgat Şehir Hastanesi'nde Özge Karaca (30) taburcu edildi.Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve 3 günlükken koronavirüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi./SABAH