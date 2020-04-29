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çöreği ramazanda tok tutuyor

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Niğde çöreği ramazanda tok tutuyor
Niğde'de genellikle köylerde tüketilen ve çörek adı verilen patatesli ekmek ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Kadınlar tarafından işletilen fırında çörek ekmek 3 TL'den satılıyor. Yöresel olarak tüketilen çöreğin ham maddesi un ile patatesin karışımından oluşuyor. Niğde çöreğinin ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma özelliği bulunuyor. Fırın işletmecisi Fatma Sayın, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile kız çocuklarımız bize yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor. Tanesini 3 TL'den satıyoruz" dedi.
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Niğde çöreği ramazanda tok tutuyor
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