Pandemi hastanesinin çatısı da tamam

Atatürk Havalimanı'ndaki 1008 yataklı salgın hastanesinin 9 Nisan'da başlayan inşaatı aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi hedeflenen ve 184 bin metrekareye kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının tamamlandığı görüldü. Çevre düzenlemesi de yapılan hastanenin 1008 odasından 432 tanesinin yoğun bakım odası olacağı ve her odanın da gerektiği takdirde yoğun bakım odasına dönüştürülebileceği öğrenildi. Hastanenin 4 bin işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatının yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.