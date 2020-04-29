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Pandemi hastanesinin çatısı da tamam

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Pandemi hastanesinin çatısı da tamam
Atatürk Havalimanı'ndaki 1008 yataklı salgın hastanesinin 9 Nisan'da başlayan inşaatı aralıksız devam ediyor. 45 günde bitirilmesi hedeflenen ve 184 bin metrekareye kurulan hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının tamamlandığı görüldü. Çevre düzenlemesi de yapılan hastanenin 1008 odasından 432 tanesinin yoğun bakım odası olacağı ve her odanın da gerektiği takdirde yoğun bakım odasına dönüştürülebileceği öğrenildi. Hastanenin 4 bin işçinin ve çok sayıda iş makinesinin çalıştığı inşaatının yakın bir zamanda tamamlanması ve hizmete açılması bekleniyor.
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Pandemi hastanesinin çatısı da tamam
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