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nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ve malzemeleri

Kanal D’nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta’da bugün gelinler yemeği yaptı. Haftanın üçüncü gününde yapılan yemekle ilgili tarif ve malzemeleri merak edilmeye başlandı. Gelinler en lezzetli top köfteleri yapmaya çalışırken kaynanalar lezzete göre puan değerlendirmesine başlıyor. En lezzetli kolay ve pratik sunum yapmak isteyenler eksiksiz tarifi öğrenmek istiyor. Top köfteleri yaparken en önemli husus ise taze kıyma kullanmaktır. Peki ? Gelinim Mutfakta ve malzemeleri nelerdir? İşte lezzetli yemeğin tarifi, malzemeleri ve adım adım yapılışı…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:54 ABONE OL
Patatesli top köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patatesli top köfte tarifi ve malzemeleri

Ekranların lezzet yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün yapıldı. Haftanın üçüncü gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri '' ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise köftelerin iyi pişirilmesi taze kıyma kullanımı oluyor. Peki ? tarifi ve malzemeleri nelerdir?

PATATESLİ TOP KÖFTE TARİFİ: PATATESLİ TOP KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kanal D'nin lezzet ve eğlence yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde patatesli top köfte yemeği damga vurdu. Haberimizde, patatesli top köfte tarifi, yapılışı ve malzemelerine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

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Patatesli top köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patatesli top köfte tarifi ve malzemeleri
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