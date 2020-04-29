Ekranların lezzet yarışması programı Gelinim Mutfakta'da bugün patatesli top köfte yapıldı. Haftanın üçüncü gününde gelinler en lezzetli yapmaya çalışırken kaynanalar yemeğin lezzetine göre puan durumlarını belirliyor. Gün sonunda yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Programın sıkı takipçileri '' Patatesli top köfte tarifi ve malzemeleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bu lezzetli yemeğin püf noktası ise köftelerin iyi pişirilmesi taze kıyma kullanımı oluyor. Peki Patatesli top köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patatesli top köfte tarifi ve malzemeleri nelerdir?

PATATESLİ TOP KÖFTE TARİFİ: PATATESLİ TOP KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kanal D'nin lezzet ve eğlence yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde patatesli top köfte yemeği damga vurdu. Haberimizde, patatesli top köfte tarifi, yapılışı ve malzemelerine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.