Pik yapmak nedir, ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıklarken bazı kelime türleri merak ediliyor. Bunlardan biriside pik noktası oluyor. Birçok anlamı bulunan bu terim; zirveye ve en üst noktaya ulaşmak olarak tanımlanırken bazı kaynaklara göre herhangi birşeyin tavan yapması, en üst noktasına ulaşması anlamını taşıdığı biliniyor. Peki Pik yapmak nedir, ne demek? Tıp literatüründe Pik noktası ne anlama gelir?

PİK YAPMAK NEDİR, NE DEMEK? CORONA VİRÜSÜ PİK NOKTASINA ULAŞTI MI?

Ülkemizde corona virüsü salgınına ilişkin güncel veriler gelmeye devam ederken pik noktası kelimesinin anlamı merak ediliyor. Tıp dilinde pik noktası corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor. Buna göre pik yapmak nedir, ne anlama gelir? İşte konuya dair tüm bilgiler…