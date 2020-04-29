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yapmak nedir, ne demek? Tıp literatüründe ne anlama gelir?

Ülkemizde corona virüsü vaka ve ölü sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanırken yapılan açıklamalar ile birçok terim gündeme gelmeye devam ediyor. Tam bu noktada vatandaşlar bu terimlerin anlamlarını merak ederek internet üzerinden " yapmak nedir, ne demek?" şeklindeki birçok soruya internet üzerinden yanıt arıyor. Özellikle tıp literatüründe fazlasıyla kullanılan ifade birşeyin en üst yani zirve noktasına ulaşması olarak tanımlanıyor. Uzmanların son zamanlarda en çok kullandığı bu terim; corona virüsü salgınının pik noktasına ulaşıp ulaşmadığı yönündeki yorumları sırasında kullanılıyor. Buna göre , ne anlama gelir? ne demektir?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:33 ABONE OL
Pik yapmak nedir, ne demek? Tıp literatüründe Pik noktası ne anlama gelir?

yapmak nedir, ne demek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıklarken bazı kelime türleri merak ediliyor. Bunlardan biriside oluyor. Birçok anlamı bulunan bu terim; zirveye ve en üst noktaya ulaşmak olarak tanımlanırken bazı kaynaklara göre herhangi birşeyin tavan yapması, en üst noktasına ulaşması anlamını taşıdığı biliniyor. Peki , ne demek? Tıp literatüründe ?

PİK YAPMAK NEDİR, NE DEMEK? CORONA VİRÜSÜ PİK NOKTASINA ULAŞTI MI?

Ülkemizde corona virüsü salgınına ilişkin güncel veriler gelmeye devam ederken pik noktası kelimesinin anlamı merak ediliyor. Tıp dilinde pik noktası corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor. Buna göre pik yapmak nedir, ne anlama gelir? İşte konuya dair tüm bilgiler…

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Pik yapmak nedir, ne demek? Tıp literatüründe Pik noktası ne anlama gelir?
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