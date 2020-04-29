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6.GÜN : ? İftara ne pişirsem? 29 Nisan Çarşamba iftar için en doyurucu ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Ramazan ayının 6.gününde araştırmaları başladı. On bir ayın sultanı mübarek ayda iftar saatine kadar hazır olmak isteyen vatandaşlar "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. Sağlıklı ve doyurucu yemeklerin tercih edilmesi gerekirken uzmanlar da bu yönde uyarılarını yapıyorlar. Buna göre; 29 Nisan Çarşamba iftar menüsüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 6.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 13:27 ABONE OL
RAMAZAN AYI 6.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 29 Nisan Çarşamba iftar için en doyurucu ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Oruç ibadetinin altıncı gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının 6.gününde "?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İftar için hazırlık yapanlar şimdiden menülerini oluşturup sofralarını bu yönde hazırlamak istiyorlar. En sağlıklı, besleyici, doyurucu ve lezzetli yemek tariflerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 6.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

RAMAZAN AYI 6.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayının 6.gün iftar menüsünde; Sebzeli köfte çorba, enginar çanağında kuzu eti, lor peynirli salata ve tatlı olarak da kaymaklı ekmek kadayı yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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RAMAZAN AYI 6.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 29 Nisan Çarşamba iftar için en doyurucu ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!
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