RAMAZAN AYI 6.GÜN İFTAR MENÜSÜ: Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem? 29 Nisan Çarşamba iftar için en doyurucu ve sağlıklı yemek ile tatlı tarifleri!

Oruç ibadetinin altıncı gününde iftar menüsü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının 6.gününde "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İftar için hazırlık yapanlar şimdiden menülerini oluşturup sofralarını bu yönde hazırlamak istiyorlar. En sağlıklı, besleyici, doyurucu ve lezzetli yemek tariflerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı 6.gün iftar menüsü! Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

RAMAZAN AYI 6.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayının 6.gün iftar menüsünde; Sebzeli köfte çorba, enginar çanağında kuzu eti, lor peynirli salata ve tatlı olarak da kaymaklı ekmek kadayı yer alıyor.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?