Selfie sevdası hayatına mal oldu

Kazakistan'da polislik yaparken Antalya'ya gelen Olesia Suspitsina (31), özel bir havayolu şirketinde 6 ay kadar hosteslik yaptıktan sonra danışmanlık şirketi kurdu. Önceki akşam saat 21.00 sıralarında, turizm sektöründe çalışan Ukraynalı ev arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile Eski Lara Caddesi'ndeki parka giden Suspitsina, burada bir süre alkol aldı. Bir arkadaşıyla görüntülü görüşme yapan Suspitsina, bu sırada fotorğraf çektirmek için falezlerin üstüne çıktı. Ancak karanlıkta alkolün de etkisiyle dengesini kaybeden Suspitsina, 40 metre yükseklikten denize çakıldı. Denizden çıkartılan genç kadının cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan kontrolde 0.79 promil alkollü çıkan Larysa Kamalova ifadesinde, "Olesia, görüntülü konuşurken, benden fotoğrafını çekmemi istedi. Falezlerin üzerinde yer ararken de düştü" dedi. Kamalova'ya falez bölgesine girdiği için 3 bin 150 lira ceza kesildi.