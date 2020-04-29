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29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişleri! Bu hafta kataloğu fırsatlarında hangi ürünler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlara her hafta cazip ürünler sunan marketler zinciri günde binlerce vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Yeni haftanın en kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri katalogda Ramazan ayına özel indirimler bulunuyor. Her Çarşamba raflarını yenileyen mağazanın bu haftaki indirimli ürünleri arasında ayakkabılık, diş macunu, şampuan, borcam çeşitleri de yer alıyor. Henüz kataloğu incelememiş olan ev hanımları ise ‘’29 Nisan kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta Ramazan ayına özel gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor. Öte yandan 29 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar sürecek olan yazlık kıyafetler ve ayakkabı ihtiyacınız varsa en yakın mağazalarda indirimli ürünler sizleri bekliyor olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 29 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste

Giriş Tarihi: 29.4.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 08:38 ABONE OL
ŞOK 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişleri! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında hangi ürünler var?

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta Ramazan ayına özel binlerce üründe yüzlerce indirim müşterilerini bekliyor olacak. Her hafta merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu vatandaşlara cazip indirim fırsatları sunuyor. Her cebe ve her eve uygun fiyatlı aynı zamanda alternatif çeşitlerin olduğu marketler zinciri günde binlerce insan tarafından ziyaret ediliyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatlerden kaçmıyor. Öte yandan; mutfak araç gereçleri, ayakkabı, kıyafet, ev eşyalarında da indirim ve çeşitlilik sürecek. Buna göre; haberimizin içerisinden 29 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BÜYÜK İNDİRİM BAŞLIYOR 29 NİSAN

ŞOK indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise gıda ve temizlik malzemesi ihtiyacı olanları mutlu edecek. Haberimizin devamında 29 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğuna erişebilir, tam listeyi görebilirsiniz.

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ŞOK 29 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişleri! Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında hangi ürünler var?
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