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Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktı, polis drone'unu görünce şaşkına döndü

Koronavirüs önlemi olarak uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaş 'can sıkıntısını' bahane ederek akıllara zarar yollara başvuruyor. Özellikle 'da bazı kişilerin bina çatısına çıkarak hayatlarını riske attıkları görüldü. Bu tarz durumlara karşı polis ekipleri drone ile denetim yaptı. Sultanbeyli'de de çatıya çıkan bir kişi, canını hiçe sayarak çatıya çıktı. Bir süre sonra polis drone'unu görünce şaşkına döndü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:57 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktı, polis drone'unu görünce şaşkına döndü

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında ilginç bir görüntü cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan bir vatandaş çatıya çıkıp hayatını tehlikeye atınca karşısında polis dronesini buldu. Drone tarafından uyarılan şahıs hemen aşağıya indi.

Hava almak için çatıya çıktı, karşısında polis dronesini görünce şaşkına döndü | Video

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, drone ile yaptıkları sokak denetimlerinde ilginç sahnelerle karşılaşıyor. 26 Nisan Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir kişi canını hiçe sayarak çatıya çıktı. Burada hava alıp etrafa bakan şahıs bir anda karşısında, polis drone'unu gördü. İlk başta vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı. Drone ile uyarılan şahıs çatıdan inmek zorunda kaldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktı, polis drone'unu görünce şaşkına döndü
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