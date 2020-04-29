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Haberleri | 'de uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, yağış beklenen iller...

Genel Müdürlüğü'nden gelen haberine göre havaların kısmi olarak soğumasıyla birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Bugün Doğu ve Güneydoğu kesimlerde başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların yarından itibaren tüm ülkeye yayılması bekleniyor. Vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı öncesi 'bugün nasıl olacak' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Haberimizde, 20 Nisan 2020 tarihli hava durumu tahminleri yer almaktadır. İşte, illere göre hava durumu tahmin raporları ve sıcaklıklar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:27 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'de hava durumu uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, yağış beklenen iller...
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Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'de hava durumu uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, yağış beklenen iller...
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