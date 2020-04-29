Son dakika: Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni baraj gölünde arama yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

KALABALIK BİR EKİP TARAFINDAN ARANIYORDU

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam etti. JÖAK, JAK ve SAK'lar, Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken Adana, Elazığ, Adıyaman dahil bir çok ilden gelen dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek verdi. AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı'nda su altı kameralar da kullanıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bugün bölgede sabah saatlerinde tekrar başlayan arama çalışmalarında dalgıç polisler, Munzur Çayı'nın bağlantı kolu olan Uzunçayır Baraj Gölü'nün Atatürk Mahallesi tarafında kayıp Uzman Çavuş Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Güneş'in cansız bedeni baraj gölünden kurtarma ekiplerinin desteğiyle dışarı çıkartılarak Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun da bölgede arama çalışması sürdüğü öğrenildi.

VALİ SONEL," 15 KİLOMETRE İLERİDE BULUNDU"

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de haberi alır almaz, ekipleri olduğu bölgeye gitti. Cansız bedeni bulunan Uzman Çavuş Güneş'in taşınmasına yardım eden Vali Sonel, olay yeri ile bölgenin arasındaki mesafenin 15 kilometre olduğunu aktardı.

Vali Sonel açıklamasında," 44. gününde Munzur Nehri'nde eğitimde suda kaybolan şehit Uzman Jandarma Yılmaz Güneş kardeşimizi bulduk. Düştüğü Anafatma mevki'inden 15 kilometre ileride baraj gölünde"dedi.

15 TEMMUZ'DA YARALANMIŞ, ELAZIĞ DEPREMİNDE DE GÖREV ALMIŞTI

Kahramanmaraşlı olan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in 15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ tarafından başlatılan darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ve darbecilerle çatışırken yaralandığı öğrenildi. FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele nedeniyle Güneş'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından o dönem 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna davet edildiği belirtildi. Uzman çavuşun eşi Gülnur Ortakçı Güneş ise arama çalışmaları sürerken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "15 Temmuz'da da savaştı eşim, yaralandı, oradaki başarısından dolayı 30 Ağustos Resepsiyonuna çağırmıştınız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Uzman Çavuş Güneş, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde görev yaparak 16 kişinin kurtarılmasında yer almıştı.