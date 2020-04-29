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’ta Çarşamba pazarında yoğunluk

’ta Ramazan ayının ilk Çarşamba pazarında yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralı unutuldu. Pazar alışverişi yapan vatandaşlardan Hamza Bekdemir, yoğunluk yaşandığını gözlemlediklerini ifade ederek, “Alışveriş yaparken kurallara dikkat ediyoruz. Maskesiz dışarıda gezmiyoruz." dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:47 ABONE OL
Tokat’ta Çarşamba pazarında yoğunluk

Karşıyaka Mahallesinde kurulan Çarşamba pazarı korona virüs önlemleri sonrasında ilk yoğun gününü yaşadı. Ramazan ayında alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar zaman zaman sosyal mesafe kuralını unuttu. Pazar yerinde devriye görevi yapan bekçiler sosyal mesafe kuralının yanı sıra maskesiz dolaşanlar ile çalışanları uyardı. Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri ise pazar yeri girişinde termal kamera ile vatandaşların ateşini ölçtü, maskesi olmayanlara maske verdi.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlardan Hamza Bekdemir, yoğunluk yaşandığını gözlemlediklerini ifade ederek, "Alışveriş yaparken kurallara dikkat ediyoruz. Maskesiz dışarıda gezmiyoruz. Alışveriş yaptığımız kişilerinde eldiven, maske takıp takmadığına, hijyen kurallarına uyup uymadığın dikkat ediyoruz. Aldığımız sebze ve meyveleri ise eve götürdüğümüzde sirke ile yıkatıyoruz. Hanımlar artık bu konuda uzman oldu. Dışarıdan eve mikrop girmemesi için dikkat ediyor" dedi. Ramazan Durmuş ise insanların artık kurallara dikkat ederek yaşamayı öğrendiğini kaydetti.

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Tokat’ta Çarşamba pazarında yoğunluk
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