Antalya'nınAlanya ilçesinde erken doğumla dünyaya gelen bebeklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle tedavi ettirip kucaklarına alan yabancı çift, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı bir süreçte kendilerini güvende hissettikleri Türkiye'de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İsveç vatandaşı Ida Svarvarefelt (28) ile Norveçli 38 yaşındaki Ted Nyquist (38) çifti, 3 aylık bebekleri Alicia ile "evde kal" çağrılarına uyuyor. Erken doğumla dünyaya gelen kızlarının özel hastanedeki günlük masraflarını karşılayamayınca sosyal medyadan seslerini duyuran çift, bebeğin ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesini sağlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya minnettar. Bebeği 17 Nisan'da taburcu edilen Svarvarefelt, "Evimize geldik. Çok sevinçliyiz. Alicia her geçen gün daha iyi oluyor.Haftada 100 gram alıyor ve gelişimi iyi durumda" dedi. Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı da ciddi önlemler aldığına değinen Svarvarefelt, eşi ve küçük kızıyla birlikte alınan tedbirlere uyduklarını kaydetti. Türkiye'nin birçok ülkeye tıbbi yardımlarda bulunduğunu belirten Svarvarefelt, "Türk hükümeti, ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, en iyi tedbirleri alıyor Bu şunu gösteriyor, Türkiye vatandaşına nerede olursa olsun güvende olduğunu hissettiriyor. Biz Türk vatandaşı değiliz ama bizimle de çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Türkiye'de güvendeyiz" diye konuştu. Nyquist ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında genelde evde kaldıklarını dışarı çıkmadıklarını söyledi. AA