Umut Efe bebeğe 23 Nisan hediyesi

Bilecik'te yaşayan Selçuk-Demet Ceylan çiftinin iki çocuğu, doğumdan kısa süre sonra ince bağırsakta emilik kusuru yaratan doğumsal bir hastalık olan mikrovillus inklüzyon sonucu yaşamını yitirdi. Çiftin, 2018'de doğan oğulları Umut Efe'ye de Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde aynı hastalık teşhisi konuldu.Eskişehir'deki 6 aylık tedavisinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Umut Efe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maşallah Baran ve ekibi tarafından 14 ay boyunca tedavi edildi. 23 Nisan'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 20 aylık bir bebeğin ince bağırsağının Umut Efe'ye naklinin uygun olduğu belirlendi.150 santimetre uzunluğundaki ince bağırsak, 8 saat süren ameliyatla Umut Efe'ye nakletti. Baran, "Bebeğimizi 14 ay boyunca damardan besledik. Kovid-19 döneminde tüm izolasyonu sağlayarak ameliyetı yaptık. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. En kısa sürede ağızdan beslenmeye başlayacak" dedi. Anne Demet Ceylan ise doktorlara teşekkür etti.