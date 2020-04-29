Yeni 10 TL banknot nasıl olacak? Yeni 10 TL'lik banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak?

TCMB tarafından gelen son dakika açıklaması ile beraber 1211 sayılı kanun yetkisine dayanarak 4. Tertip yeni 10 TL banknotların basılacağı bildirildi. Mayıs ayında belirtilen tarihte piyasadaki yerini almış olacak bu yeni tip paraların görüntüsü vatandaşlar tarafından merak edilirken halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu banknotlara kıyasla IV. tertip banknotlardaki imzaların TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği açıklandı. Peki, Yeni 10 TL nasıl görünüyor? Yeni 10 TL banknotlar ne zaman çıkacak, kullanılmaya başlanacak? İşte detaylar…

TCMB SON DAKİKA AÇIKLADI: YENİ 10 TL BANKNOTLAR MAYIS AYINDA PİYASADA!

Söz konusu banknotların basılacağı ile ilgili açıklamalar yapılırken öte yandan yeni banknotların görüntüsü oldukça merak konusu haline geldi. Peki, yeni 10 TL nasıl görünüyor, ne zaman kullanılacak? İşte detaylar…