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ve uçuşları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Açıklama geldi: ne zaman açılacak, seyahat yasağı kalktı mı?

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi süresince birçok vatandaş " ve uçuşlar ne zaman açılacak, başlayacak?" soruları oldu. ve birçok kurum tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada; salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verildiğini bildirerek tüm uçuşlarını askıya aldı. Belirli sebepler dolayısıyla yurt dışına çıkması gereken vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken seyahat yasaklarının halen devam ettiği biliniyor. Buna göre; Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış ve iç hatlar ne zaman açılacak? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından konuya ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz… Yurt içi ve Yurt dışı seyahat yasağı ne zaman kalkacak, ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 09:54 ABONE OL
Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Açıklama geldi: Dış hatlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kalktı mı?

salgını dünya genelini etkisi altına almaya devam ederken vatandaşlar ve uçuşları ne zaman açılacak, başlayacak? Gibi birçok soruyu internet üzerinden araştırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke içerisinde ve yurt dışı çıkışlarda kısıtlama uygulanırken uçak seferlerinin de bir süre yapılmayacağı ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı bir ülkeye gitmesi gereken vatandaşlar ülkemizde salgına karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağı, merak konusu haline geldi. Buna göre; Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? ne zaman açılacak? Konuyla ilgili detaylı bilgiyi derlediğimiz haberimizde tüm son dakika gelişmelerini de takip edebilirsiniz…

YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

tarafından yapılan açıklama sonrasında "Dış hatlar ne zaman açılacak?" sorusu birçok kişinin gündem maddesi haline geldi. Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlarının askıya alınmasına dair yaptığı açıklamada tüm dış hat seferlerinin salgın nedeniyle durdurulduğunu ve bu durumun 20 Mayıs 2020 tarihinde sona ereceğini açıklamıştı. İşte gelen son dakika açıklamasının detayları ve tüm gelişmeler…

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Yurt içi ve Yurt dışı uçuşları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Açıklama geldi: Dış hatlar ne zaman açılacak, seyahat yasağı kalktı mı?
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