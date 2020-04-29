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ne zaman verilir ve ?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ne zaman verilir, nasıl hesaplanır sorularına yanıt aranıyor. Müslümanların mallarını ihtiyaç sahibi mümin kardeşleriyle paylaşmalarını farz kılan zekat ibadeti islamın 5 şartı arasında yer alıyor. Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama işlemlerinde yardımcı olabilmek için internet sitesi kurdu. İhtiyaç sahibi sayılan kimselere belli oranlarda verilen ve ?

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:46 ABONE OL
Zekat ne zaman verilir ve zekat nasıl hesaplanır? 2020 Zekat hesaplama

Övgü ve bereket anlamlarına gelen islamın beş şartı arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz süre zarfında vatandaşlar '' , nasıl hesaplanır?'' sorusuna yanıt arıyor. Zekat; dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Buna göre, Zekat ne zaman kimlere verilir? İşte ekranı ve tüm detaylı bilgiler…

ZEKAT NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Ramazan ayına girmemizle birlikte zekatın kimlere ne zaman verileceği merak konusu oldu. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Peki Zekat ne zaman verilir? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…

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Zekat ne zaman verilir ve zekat nasıl hesaplanır? 2020 Zekat hesaplama
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