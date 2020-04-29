Zekat ne zaman verilir ve zekat nasıl hesaplanır? 2020 Zekat hesaplama

Övgü ve bereket anlamlarına gelen zekat islamın beş şartı arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz süre zarfında vatandaşlar '' Zekat ne zaman verilir, nasıl hesaplanır?'' sorusuna yanıt arıyor. Zekat; dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Buna göre, Zekat ne zaman kimlere verilir? İşte 2020 zekat hesaplama ekranı ve tüm detaylı bilgiler…

ZEKAT NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Ramazan ayına girmemizle birlikte zekatın kimlere ne zaman verileceği merak konusu oldu. Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Peki Zekat ne zaman verilir? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler…