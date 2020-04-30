1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta kargo, PTT, bankalar açık olacak mı?

Her sene 1 Mayıs tarihinde kutlanan İşçi ve Emekçi Bayramı, bu sene cuma gününe denk geliyor. Emeğin değerini öne çıkartan bu gün yaklaşırken '1 Mayıs resmi tatil mi?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Öte yandan, vatandaşların araştırdığı bir diğer konu ise 1 Mayıs'ta kargo şubelerinin, bankaların ve PTT'nin açık olup olmadığı yönünde. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak? 1 Mayıs'ta kargolar, PTT ve bankalar açık mı? İşte, tüm bu soruların yanıtı!

1 MAYIS TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olduğu için 1 Mayıs'ta bankalar çalışmamaktadır. Bankalardan işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, bunun için ilk mesai saatini beklemesi gerekmektedir.

1 MAYIS'TA KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre kargolar yasak kapsamı dışında bulunuyor. Yani, 1 Mayıs ve hafta sonu kargolar çalışmaya devam edecek. Kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için kargo firmanızı aramanız faydalı olacaktır.

1 MAYIS'TA PTT ŞUBELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil olduğundan dolayı 1 Mayıs'ta PTT şubeleri kapalıdır ve çalışmamaktadır.

Kargo çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?