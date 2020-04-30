Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs’ta BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 açılış ve kapanış saati

1 Mayıs’ta yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 açılış ve kapanış saati

Market çalışma saatleri güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulaması olduğunda marketlerin açık mı kapalı mı olduğu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre; 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Buna göre; 1 Mayıs'ta yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? 2020 BİM açılış ve kapanış saati!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 16:33 ABONE OL
1 Mayıs’ta BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 açılış ve kapanış saati

Yarından itibaren üç gün olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda nerelerin açık ya da kapalı olacağı, istisna olan durumlar araştırılmaya başlandı. Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, eksiklerini gidermek adına marketlere gidecek olanlar market çalışma saatlerini araştırıyor. Güncel olarak merak edilen konular arasında yer alan bu durum sebebiyle internet üzerinden yapılan araştırmalar hız kazandı. En çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan 1 Mayıs'ta yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 BİM açılış ve kapanış saati!

BİM YARIN AÇIK MI? 1 MAYIS BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler 1 Mayıs Cuma günü açık olacak. Marketler 1 Mayıs'ta, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. Buna göre; 1 Mayıs ? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Mayıs’ta BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 açılış ve kapanış saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA