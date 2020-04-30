1 Mayıs’ta BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 açılış ve kapanış saati

Yarından itibaren üç gün olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğunda nerelerin açık ya da kapalı olacağı, istisna olan durumlar araştırılmaya başlandı. Ramazan ayını yaşadığımız şu dönemde evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, eksiklerini gidermek adına marketlere gidecek olanlar market çalışma saatlerini araştırıyor. Güncel olarak merak edilen konular arasında yer alan bu durum sebebiyle internet üzerinden yapılan araştırmalar hız kazandı. En çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan 1 Mayıs'ta BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte 2020 BİM açılış ve kapanış saati!

BİM YARIN AÇIK MI? 1 MAYIS BİM KAÇTA AÇILIYOR?

Marketler 1 Mayıs Cuma günü açık olacak. Marketler 1 Mayıs'ta, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek. Buna göre; 1 Mayıs BİM yarın açık mı? Sokağa çıkma yasağında BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı!