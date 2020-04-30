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100 yaşında virüsü yendi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
100 yaşında virüsü yendi
Dün Türkiye'nin dört bir yanından sevindiren taburcu haberleri geldi.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 8 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 100 yaşındaki hasta iyileştiği için normal servise alındı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevli ebe Fatma Kaplan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire Elif Kaşıkçı koronavirüs tedavilerinin ardından taburcu oldu.
İzmir'de doğduktan 5 gün sonra Kovid-19 teşhisi konulan Suriyeli Aziz bebek iyileşti. Anne Sihem el-Tamar sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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100 yaşında virüsü yendi
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