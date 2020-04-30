65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, esnetilecek mi? Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde!

Geçtiğimiz gün koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuya açıklık getirildi. Günlerdir ortaya atılan yeni bir iddia nedeniyle altmış beş yaşının üzerinde olan ve dışarı çıkma kısıtlamasına tabii tutulan vatandaşların hafta sonu belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesi gibi bir konu gündemdeki yerini aldı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, hafta sonu izin mi olacak? Gibi soruların yanıtları merak edilirken Sağlık Bakanı Koca; bu konunun gündeminde olduğunu ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kalkacak? İşte tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar…

FLAŞ! 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Hafta sonu dışarı çıkılmasına izin verilmesi gibi bir durumun gündeme geldiği 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını ararken öte yandan yetkili isimlerden konuya dair açıklamalar da geliyor. İşte detaylar…