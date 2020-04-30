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ne zaman bitecek, esnetilecek mi? açıkladı: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde!

Uzun süredir vatandaşların gündem maddelerinin başında gelen 20 yaş altı ve ne zaman biter? Sorusu ile internet üzerinden araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen toplantısı sonrasında açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var dedi. Buna göre; Salgının ilk günlerinde corona virüsünün en büyük risk gruplarından olan yirmi yaşının altı ve altmış beş yaşının üstünde olan vatandaşlarımıza dışarı çıkma kısıtlaması getirilmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? hafta sonu izinli mi olacak? İşte tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:19 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, esnetilecek mi? Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde!

Geçtiğimiz gün koronavirüs Toplantısı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamasında da ile ilgili konuya açıklık getirildi. Günlerdir ortaya atılan yeni bir iddia nedeniyle altmış beş yaşının üzerinde olan ve dışarı çıkma kısıtlamasına tabii tutulan vatandaşların hafta sonu belirli saat aralığında dışarı çıkabilmesi gibi bir konu gündemdeki yerini aldı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, hafta sonu izin mi olacak? Gibi soruların yanıtları merak edilirken Sağlık Bakanı Koca; bu konunun gündeminde olduğunu ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini ifade etti. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kalkacak? İşte tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar…

FLAŞ! 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Hafta sonu dışarı çıkılmasına izin verilmesi gibi bir durumun gündeme geldiği 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını ararken öte yandan yetkili isimlerden konuya dair açıklamalar da geliyor. İşte detaylar…

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, esnetilecek mi? Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gündemde!
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