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şartıyla serbest

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da, aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde "U" dönüşü yaparken güvercinleri yanlışlıkla ezdiğini söylediği öğrenildi. Olay, önceki sabah saatlerinde Eminönü'nde yaşandı. Meydanda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Plakası tespit edilen aracın Üsame E. (26) isimli bir kişi tarafından kiralandığını belirledi. Yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. "Mala zarar verme" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iki adet kaydının olduğu öğrenilen şüpheli, sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Adli kontrol şartıyla serbest
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