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Arnavutköy'deki yaşlı baba ve hasta oğluna yardım eli uzandı

Komşularının kendilerine tahsis ettiği bir barakada yaşam mücadelesi veren 80 yaşındaki ve 60 yaşındaki hasta oğlu Kenan Özkömürcü'ye yardım eli uzandı. Baba ve oğlunun durumunun basında yer almasının ardından yerel yöneticiler ve çok sayıda hayırsever harekete geçti. Baba ve oğlunun , ve Arnavutköy Kaymakamlığı'nın girişimleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağı bir bakımevine yerleştirilmeleri için işlemlere başlandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 10:17 ABONE OL
Arnavutköy'deki yaşlı baba ve hasta oğluna yardım eli uzandı

Arnavutköy Belediyesi'nce yapılan açıklamada, "Arnavutköy'de yaşayan ve bazı yayın kuruluşlarında gündeme gelen Fahrettin Özkömürcü ve oğluna kurumumuzca; her gün sıcak yemek, sosyal marketimizden aylık alışveriş desteği, evde bakım hizmeti sağlanmakta olup nakdi yardım desteği de verilmektedir. Yaşlılık maaşı alan aileye daha önce bakım evine yerleştirilmeleri teklif edilmiş, aile tarafından kabul görmemiştir. Konunun tekrar gündem olması ile birlikte ekiplerimiz bakım evine yerleşme konusunda aileyi ikna etmiştir. En kısa sürede yeni ikametlerine yerleştirileceklerdir. Bu konuda duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederiz."

KORONAVİRÜS TESTLERİ YAPILDI

Arnavutköy Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu yalnız bırakmadığı baba oğula, önce saç ve sakal tıraşı yapıldı, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir bakımevine yerleştirilmeleri için işlemleri başlattı. Arnavutköy Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de baba oğlunun yaşadıkları barakaya gelerek her ikisine de koronavirüs testi yaptı. Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde belli olacağı baba oğulun, test sonuçlarına göre bakımevine geçiş sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

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Arnavutköy'deki yaşlı baba ve hasta oğluna yardım eli uzandı
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