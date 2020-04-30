AVM'ler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Mayıs ayında alışveriş merkezleri açılacak mı? AVM'lerin açılacağı tarih belli mi?

Uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağı sık sık araştırılan konular arasında yerini alıyor. Hem iş verenler hem çalışanlar hem de alışveriş yapmak isteyenler için önemli olan bu konuya yanıt aranırken vaka sayısının en az olduğu illerde açılması adına ilk adımların atılabileceği yönünde düşünceler de yer alıyor. Öte yandan; Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu? Mayıs ayında alışveriş merkezleri açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

"AVM'ler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Uzun süredir corona virüs sebebiyle kapalı olan AVM'ler ne zaman açılacak? Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş konuya yönelik açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar!