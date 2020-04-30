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30 Nisan çalışma saatleri 2020: , kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatleri değişti. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan kararla bankalarda çalışma saatleri genişletilerek, yığılmanın ve yoğunluğun önlenmesi amaçlandı. Sabah saatlerinden itibaren bankanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar ‘’ , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta içi Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank gibi birçok bankada çek, senet, para yatırma ve gönderme işlemlerini halletmek isteyenler mesai saatleri içerisinde işlerini halletmesi gerekiyor. Peki bugün , kaçta kapanıyor? İşte Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi 2020 banka çalışma ve mesai saatleri

Giriş Tarihi: 30.4.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 07:21 ABONE OL
30 Nisan Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok değişikliğe gidildi. Bunlardan biriside çalışma saatleri oldu. Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda değiştirildi. Yeni genelgeyle birlikte hem temas ortamı azaltıldı hem de çalışma saatleri esnetildi. Gün içinde bankada işleri olan vatandaşlar '' , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik yaptığı değişiklik sonrasında Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Peki bugün , kaçta kapanıyor? 2020 Banka çalışma saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri değiştirildi. Bankada işi olan vatandaşların çek, senet, hesap açma ve kapama işlemleri için banka (mesai) çalışma saatlerinde işlemlerini halletmesi gerekiyor. Gün içerisinde '' bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte tüm bilgiler…

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30 Nisan Banka çalışma saatleri 2020: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat, Halbank, Garanti, Vakıfbank kaça kadar açık?
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