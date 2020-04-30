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sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2020 sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son anlarda oldukça yoğunlaşırken, geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ertelenmişti. Durum böyle olunca çok sayıda kişi arama motoru üzerinden BİLSEM sonuçları tarafından açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Haberimizden, Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı grup tarama sınav sonuçları sorgulama hakkında ayrıntıları bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 1.5.2020 00:09 ABONE OL
BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BİLSEM sınav sonuçları 2020 çok sayıda aday tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında yapılan grup tarama sınavı sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde duyurusu yapılan, grup tarama sınavları ocak ayı itibarı ile başladı ve mart ortasına kadar sürdü. BİLSEM sonuçları açıklanma tarihi de on binlerce öğrenci ve velileri ile paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, '2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

BİLSEM SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI? MEB SORGULAMA SAYFASI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, 2020 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçları daha önce yayınlanan takvime göre 22 Nisan'da açıklanacaktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mart'ta itibaren sınavların ertelemesinin ardından kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra //meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır."

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BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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