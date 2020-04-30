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? ? Sokağa çıkma yasağı öncesi ?

1 Mayıs Cuma sokağa çıkma yasağın başlayacak. Sokağa çıkma yasağı öncesi çeşitli soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Özellikle "?", "?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamına göre; olacak? Özellikle Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan ekmek ve pide satışlarının yapılıp yapılmayacağı, ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Buna göre; ? 1 Mayıs fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi ? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 10:23 ABONE OL
Bugün fırınlar kaça kadar açık? 1 Mayıs fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle belli tarih ve zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında "Sokoğa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Hal böyle olunca; ? Sokağa çıkma yasağı öncesi ? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve ekmek alabilmek için sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; bugün fırınlar kaça kadar açık? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? 1 MAYIS FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı yarın (1 Mayıs 2020) başlayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını araştırıyor. Bunlardan bir tanesi de; sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı? 1 Mayıs'ta fırınlar açık olacak mı? gibi soruların yanıtları oluyor.

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları!

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Bugün fırınlar kaça kadar açık? 1 Mayıs fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı?
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