Bugün ve yarın Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 30 Nisan 2020 Market ve bakkal çalışma saatleri: Marketler kaça kadar açık?

Cuma günü ile beraber hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 31 şehirde de alışveriş telaşı başladı. Binlerce vatandaş ihtiyaçlarını alabilmek adına "Bakallar ve marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına gün içerisinde yanıt ararken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı. Buna göre; henüz 1 Mayıs sokağa çıkma genelgesi yayımlanmasa da market açılış ve kapanış saati ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour ve tüm marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Üç gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında vatandaşlar evlerine alacakları temel ihtiyaçları için alışveriş telaşında. Bilindiği üzere corona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilk olarak market çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılmıştı. Peki, Bugün ve yarın marketler kaça kadar açık? Kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte detaylar…