Burak Erdamar kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar nereli, ne doktoru?

İstanbul Mecidiyeköy'de kullandığı motosikletle park halindeki yol kenarında bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Prof. Dr. Burak Erdamar ile ilgili arama motorlarında yoğun olarak . Burak Erdamar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Burak Erdamar kimdir, kaç yaşında, nereli, ne doktoru öğrenmek isteyenler tüm bilgileri hazırladığımız içerikte bulabilirler. İşte detaylar…

BURAK ERDAMAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE DOKTORU?

Prof. Dr. Burak Erdamar 1968 yılında New York'ta doğdu. 1988-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi aldı.

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