Çarptığı kadının başında gözyaşları içinde bekledi

Kaza, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçen Arzu Z.'ye, Fatma K. idaresindeki 16 BS 292 plakalı otomobil çarptı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE BAŞINDA BEKLEDİ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının ayağının üstünden otomobilin lastiği geçti. Yaralı kadına çarpan sürücü Fatma K. ise panikle araçtan indi. Fatma K., yaralı kadının başında ağladı. Sürücüyü çevredekiler sakinleştirdi.

YARALI KADININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde kısa süreli araç kuyrukları oluştu. Yaralı kadının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte polis ekipleri yolda kontrollü bir şekilde akışı sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.