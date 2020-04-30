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Cemil Hoca’nın adı ölümsüzleşti

Okmeydanı Şehir Hastanesi’ne adı verilen Prof. Dr. ’nun ismini taşıyan tabela dün yerine takıldı. Cemil Hoca’nın adı ilelebet yaşayacak

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Cemil Hoca’nın adı ölümsüzleşti
Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti. İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Taşcıoğlu'nun yaşamını yitirmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cemil hocamızın ismi yaşayacak. Açılışını yaptığımız Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ismini vereceğiz'' açıklaması yapmıştı. Hayırsever bir iş adamının yaptırdığı tabela dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde montajı yapılarak yerine asıldı. Böylece, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen depreme hazırlık projesi İSMEP kapsamında yeniden inşa edilen Okmeydanı Eğitim ve Ataştırma Hastanesi, yeni ismi ile "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi" olarak Kovid-9 salgınıyla mücadelede simge hastane oldu. Başkan Erdoğan, kendisine teşekkür eden Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na cevaben "Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun..." mesajını yazmıştı.

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Cemil Hoca’nın adı ölümsüzleşti
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