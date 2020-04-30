CİMER Şikayet 2020: Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır? Şikayet Dilekçesi Örneği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi kısa adıyla CİMER vatandaşların şikayet ve dileklerin dile getirilmesi ve vatandaşların bu şikayet ve dileklerinin çözüme ulaşması için kurulmuş olan bir sistemdir. Son zamanlarda ismi çok bahsedilen CİMER için en merak edilen sorusu başvurunun nasıl yapılacağıdır. Birçok vatandaş sırf başvuru yapamadığı için CİMER kullanamamaktadır. Bu soruların cevaplarına ise bu yazımızda ulaşılacak...

CİMER ŞİKAYET

CİMER üzerinden şikayet ya da dileklerin iletilmesinin iki yolu bulunmaktadır. Bunlar:

Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi

E Devlet Kapısı

Bu iki yolla şikayet başvurusunda bulunur. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan CİMER başvurusu anlatmakla başlayalım:

Cumhurbaşkanlığı internet sitesine https://www.tccb.gov.tr/ bu link üzerinden girilir. Bu sitenin içerisinde bulunan Bilgi Edinme sekmesine girip oradaki CİMER bölümüne girilmelidir. Bu bölüm kişiyi bir linke yönlendirecek. Çıkan sayfa kişiden TC kimlik numarası, ad, soyad, annesinin kızlık soy adının ilk ve son harfini ve cep telefonu bilgilerini isteyecektir. Bu form eksiksiz bir şekilde doldurulursa başvuruda bulunulabilir.

E Devlet kapısı üzerinden CİMER'e başvuruda bulunmak da kolaydır. Öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/cumhurbaskanligi bu linke tıklamalı ve E Devlet üzerindeki Cumhurbaşkanlığı sitesine gidilmelidir. Ardından kişi önüne çıkan seçeneklerden Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne tıklamalıdır. Burada da Uygulamaya Git butonu üzerine tıklanmalıdır. Burada yine bazı kimlik bilgilerinin sorulduğu başvuru sayfasına yönlendirilecektir. Form doldurulduktan sonra CİMER'e başvuru sebebi de işaretlenmelidir. Ardından ise ileri butonuna basılıp CİMER şikayet dilekçesi yazılmalı ve başvuru sonlandırılmalıdır.

CİMER şikayet sorgulama için ise https://www.turkiye.gov.tr/cimer-basvuru-sorgulama bu link kullanılmalıdır.

CİMER Şikayet Dilekçesi Örneği

CİMER üzerinden herkes şikayet ya da dilekte bulunabilir. CİMER Şikayet Dilekçesi Yazmak İstiyorum diyen herkes bu yönlendirmeler sayesinde ve verdiğimiz örneğin yardımıyla şikayet dilekçesi yazabilecekler. CİMER Şikayet örneği ise şöyledir;

TC CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MAKAMINA;

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06550 Beştepe - ANKARA

Başvuran: Ad, soyad, adres ve iletişim bilgileri

Talep Konusu:

Açıklamalar:

1- (Bu kısıma gerekli açıklamalar maddeler halinde yazılmalıdır.)

2- …

Sonuç ve Talep: Yukarıda belirtilen nedenlerle ilgili sorunun giderilmesi

Saygılarımla arz ve talep ederim …/.../...

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Bu şekilde yapılmış bir şikayet ya da talep dilekçesi doğru şekildir. Yazarken imla ve noktalamalara da dikkat edilmesi gereklidir. CİMER'e giden ve sonuçlanmayan çoğu dilekçe imla bakımından bozuk ve anlaşılmayan dilekçelerdir. Bir de şikayetleri açık bir şekilde beyan edilmeyen dilekçelerdir.

CİMER'e Neler Şikayet Edilir?

CİMER'e yapılacak şikayetlerin bir sınırlandırması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını CİMER'e bildirebilirler ya da bazı şeyleri alep edebilirler. Bunun için bir sınırlandırma yoktur ancak yazılan dilekçenin uygun bir dilde olmasına dikkat edilmesi gerekir.

CİMER ŞİKAYET HATTI TELEFON NUMARASI

CİMER üzerine yapılacak şikayetler daha çok dilekçe ile yapılsa da CİMER şikayet hattı telefonu üzerinden de şikayetler yapılır. CİMER Vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini kolay bir yolla dile getirmeleri ve Cumhurbaşkanlığına gönderebilmesi için kurulmuş ve son zamanlarda çok fazla kullanılan bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olan CİMER'e gün içerisinde çok fazla mesaj ve arama gelmektedir. Bundan dolayı gün içerisinde telefona ulaşmak zor olabilir. Ancak başvuru şeklinde gönderilen dilekçeler her türlü CİMER'e ulaşacaktır.

CİMER'e 150 numarası üzerinden ulaşmak mümkündür. 150 çok yoğun bir numaradır. Bundan dolayı da hat düşmemesi sorunları yaşanabilir. Cumhurbaşkanlığı telefon numarası üzerinden ulaşmak da mümkündür. Bu numara ise 0312 525 55 55 dir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yani CİMER'e ulaşabilmenin diğer yolları ise faks ve maildir. CİMER'in faks numarası 0312 525 58 31 dir. Bu numara üzerinden faks atılabilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi mail adresi ise cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr dir. Mail atıldığında sabırsız olunmamalı ve sabırla beklenilmelidir. Çünkü bu mail adresine günde yüzlerce mail ulaşmaktadır.

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